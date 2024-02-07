У Росії біля військового заводу, який виготовляє "Іскандери", пролунав вибух: вогонь бачили за багато кілометрів (відео)

На заводі збирають російські ракети "Іскандер"

У Росії стався черговий потужний вибух цього разу в районі Воткінського машинобудівного заводу біля Іжевська. Влада вже видала версію з якимись "технічними роботами".

Як повідомляють місцеві telegram-канали, вибух прогримів близько 21:40 за місцевим часом (19:40 за Києвом), а місцеві жителі бачили масштабний стовп полум’я, який здійнявся в небо, а також чули гучний гуркіт.

Зазначається, що за кілька кілометрів від потенційного місця вибуху знаходиться військовий полігон.

У регіональному МНС після цього оприлюднили версію про те, що вибух стався внаслідок "технічних робіт", за іншими даними, там проводили якесь "випробування".

Які саме "технічні роботи" могли спровокувати настільки потужний вибух наразі невідомо, проте, судячи з фотографій з мережі, на заводі виробляються ракети "Іскандер".

Обережно, на відео є нецензурна лексика.

Українські OSINT-дослідники вже навіть встигли встановити попередню локацію місця вибуху.

Як повідомлялося раніше, напередодні вибух пролунав у російському Білгороді, після чого в одному з районів почалася пожежа.