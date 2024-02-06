Потужний вибух на Донеччині: ударили на місцю дислокації ППО, що відомо про втрати окупантів

Сили оборони продовжують прицільно бити по важливих військових об’єктах ворога

Вдень у вівторок, 6 лютого 2024 року, у Кременівці Донецької області пролунав потужний вибух. Удар прийшовся по місцю, де знаходилися російські системи протиповітряної оборони (ППО).

Після вибуху з’явився дим, а територія поряд швидко була оточена. Втрати поки що уточнюються, про що радник мера Мелітополя Петро Андрющенко розповів в ефірі національного телемарафону.

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"Ми вже отримали інформацію, що там був "приліт". Територія була швидко оточена російськими військовими, ми бачили задимлення, пожежу… Там справді базувалися окупанти, системи ППО. Очікуємо на остаточні підтвердження щодо втрат", ― сказав Андрющенко.

За попередньою інформацією, щонайменше одну систему ППО росіяни втратили. Щодо особового складу, то навіть приблизних даних немає.

Сили оборони прицільно вдарили по ворожій ППО

Кременівка — село Маріупольського району Донецької області. За переписом 2001 року, у ньому проживало 1207 осіб.

Кременівка знаходиться недалеко від Маріуполя

Раніше українські партизани "злили" координати заводу у Бердянську, на якому окупанти лагодили свою бойову техніку. Її приганяли із Запорізького напрямку. Також удалося дізнатися, що на цьому заводі ворожа армія налагодила виробництво безпілотників.

"Телеграф" раніше писав про вибухи у російському Брянську в ніч із 4 на 5 лютого. Російська влада повідомила про ліквідацію безпілотника.

Також "Телеграф" повідомляв, наскільки глибоко українські дрони можуть літати до РФ. Для наочності наведено карту.