ППО відпрацювала "успішно"? Наслідки прильоту по аеродрому Бельбек у Криму показали з супутника

Перевіреної інформації про ліквідованих росіян поки не надходило

Українські військові спромоглися ввечері 31 січня вразити аеродром Бельбек в окупованому Криму, чим знищили командний пункт росіян. Поки що інформації про те, хто там був ліквідований, не надходило, однак у мережі вже з’явилися супутникові знімки з місця прильоту.

Так аналітичний ресурс DeepState у своєму telegram-каналі поділився парою знімків, на яких видно штаб до та після українського удару.

"За попередньою інформацією, уражено командний пункт ворога. Втрати в особовому складі будуть відомі з плином часу та з першими некрологами в соціальних мережах ворога", — йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що росіяни своєю чергою заявляли, що їхня ППО нібито "відпрацювала успішно", але, як видно на знімках, це не зовсім відповідає дійсності.

Як повідомлялося раніше, у російських каналах після прильоту почали повідомляти про те, що українська ракета знищила три літаки на аеродромі, серед яких два винищувачі-бомбардувальники Су-27 і один багатоцільовий винищувач Су-30.

Крім того, за деякими даними, в момент удару в командному пункті знаходився командир авіаційної ескадрильї генерал-лейтенант Олександр Татаренко. Тоді зазначалося, що він і ще 9 російських солдатів удар не пережили.