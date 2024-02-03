ПВО отработала "успешно"? Последствия прилета по аэродрому Бельбек в Крыму показали со спутника

Проверенной информации о ликвидированных россиянах пока не поступало

Украинские военные смогли вечером 31 января поразить аэродром Бельбек в оккупированном Крыму, чем уничтожили командный пункт россиян. Пока информации о том, кто там был ликвидирован не поступало, однако в сети уже появились спутниковые снимки с места прилета.

Так аналитический ресурс DeepState в своем telegram-канале поделился парой снимков, на которых виден штаб до и после украинского удара.

"По предварительной информации, поражен командный пункт врага. Потери в личном составе будут известны с течением времени и первыми некрологами в социальных сетях врага", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что россияне в свою очередь заявляли, что их ПВО якобы "отработала успешно", но как видно на снимках, это не совсем соответствует действительности.

Как сообщалось ранее, в российских каналах после прилета начали сообщать о том, что украинская ракета уничтожила три самолета на аэродроме, среди которых два истребителя-бомбардировщика Су-27 и один многоцелевой истребитель Су-30.

Кроме того, по некоторым данным в момент удара в командном пункте находился командир авиационной эскадрильи генерал-лейтенант Александр Татаренко. Тогда отмечалось что он и еще 9 российских солдат удар не пережили.