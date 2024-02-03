"Играют в Lego": в Феодосии по частям поднимают со дна корабль "Новочеркасск" (фото)

Снимки сделал житель Крыма

Оккупанты по частям поднимают со дна моря в порту Феодосии затонувший после удара большой десантный корабль (БДК) "Новочеркасск". Хотя россияне заявляли, что будут ремонтировать судно, сейчас оно представляет собой куски металлолома.

"В Феодосийском порту играют в Lego — поднимают по частям БДК "Новочеркасск". Российские военные говорили, что отремонтируют", — подписал Telegram-канал "Крымский ветер" кадры поднятия с дна фрагментов корабля. Их прислал местный житель.

В свою очередь российские пропагандистские Telegram-каналы пишут, что родственников "пропавших без вести" моряков предупредили о предстоящем поднятии БДК "Новочеркасск". Мероприятие несколько раз откладывалось — ждали прибытия специальной бригады водолазов и подходящей погоды.

В начале января у родственников пропавших без вести были взяты образцы ДНК. Близким пропавших матросов сообщили, что после подъема остатков корабля на сушу, его будут резать, что займёт приблизительно три месяца. Затем, обнаруженные останки людей будут сверять с взятыми ДНК. В лучшем случае, все процедуры займут полгода.

Как сообщал "Телеграф", при уничтожении БДК "Новочеркасск" могло погибнуть до 74-х оккупантов. Россияне подтвердили гибель большинства личного состава корабля, пораженного в Феодосии.