"Грають у Lego": у Феодосії частинами піднімають з дна корабель "Новочеркаськ" (фото)

Знімки зробив мешканець Криму

Окупанти частинами підіймають з дна моря в порту Феодосії великий десантний корабель (ВДК) "Новочеркаськ", що затонув після удару. Хоча росіяни заявляли, що ремонтуватимуть судно, зараз воно є шматками металобрухту.

"У порту Феодосії грають у Lego — підіймають частинами ВДК "Новочеркаськ". Російські військові говорили, що відремонтують", — підписав Telegram-канал "Кримський вітер" кадри підняття з дна фрагментів корабля. Їх надіслав місцевий житель.

Своєю чергою російські пропагандистські Telegram-канали пишуть, що родичів "зниклих безвісти" моряків попередили про майбутнє підняття ВДК "Новочеркаськ". Захід кілька разів відкладався — чекали на прибуття спеціальної бригади водолазів та відповідну погоду.

На початку січня у родичів зниклих безвісти було взято зразки ДНК. Близьким зниклих матросів повідомили, що після підйому залишків корабля на сушу, його різатимуть, що займе приблизно три місяці. Потім виявлені останки людей звірятимуть із взятими ДНК. У кращому випадку всі процедури займуть пів року.

Як повідомляв "Телеграф", при знищенні ВДК "Новочеркаськ" могло загинути до 74-х окупантів. Росіяни підтвердили загибель більшості особового складу корабля, ураженого у Феодосії.