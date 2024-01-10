Україна посилює ППО: який комплекс отримала наша країна та в чому його проблема

Що являє собою комплекс ППО Skynex

Поки Канада лише обіцяє передати Україні ЗРК NASAMS, але навіть не замовила його виробництво, Берлін виконує свої зобов’язання перед Києвом. Зокрема наша країна отримала сучасний комплекс ППО Skynex.

Про це повідомляє пресслужба Федерального уряду Німеччини. Згідно з переліком військової допомоги, Україна отримала один комплекс ППО Skynex, два радари TRML-4D, 30 систем виявлення дронів, машини розмінування, боєприпаси та багато іншого.

Найцікавішим зразком озброєння в цьому списку є протидронова система Skynex – це 35-мм швидкострільна зенітна гармата "Ерлікон" на базі вантажного авто підвищеної прохідності. Радар Oerlikon X-TAR3D Tactical виявляє ціль на відстані до 55 км і передає інформацію про неї на пункт управління.

Оператор, завдяки новітній системі управління, може навести гармату комплексу на ціль і при скорострільності 1000 пострілів за хвилину знищити її на дальності до 4 км.

Завдяки малій дистанції вогню, високої скорострільності та снарядам із системою підриву в повітрі на відстані, ця система ідеальна для боротьби з малорозмірними цілями на кшталт ворожих дронів, тих самих "Шахедів". Це ще більш ймовірно, тому що крім гармати, встановленої на вантажному шасі, система управління вогнем Skynex може наводити на ціль ще до чотирьох таких же 35-мм гармат, встановлених стаціонарно.

Водночас Україна мала отримати два комплекси Skynex до кінця 2023 року, проте поки Німеччина змогла поставити лише один. Ймовірно, причиною цього стала складність у виготовленні новітньої системи, а Україна поки єдиний експлуатант комплексу вартістю, за даними сербського видання Kurir, 100 млн доларів.

В умовах тотальної війни вартість зброї є вкрай важливою, адже, за підрахунками "Телеграфа", знищення одного окупанта може коштувати Україні десятки доларів і навіть десятки тисяч "зелених".