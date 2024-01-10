Навіть немає контракту? Україна так і не отримала ЗРК NASAMS, який Канада обіцяла рік тому

Канада заплатила за систему NASAMS у березні минулого року, але все ж таки зараз невідомо, коли вона потрапить в Україну

Україна досі не отримала системи протиповітряної оборони NASAMS від Канади, яку вона обіцяла передати ще рік тому. Досі строки постачання залишаються невідомими.

Спочатку Оттава заявила про плани передачі Україні систему ППО 10 січня 2023 року. Однак через рік одна з компаній, що беруть участь у виробництві NASAMS, заявила, що у неї немає канадського контракту. Про це повідомляє CTV News.

"План полягає в тому, щоб Канада сплатила уряду Сполучених Штатів повну вартість, а США уклали угоду про продаж військової продукції за кордон безпосередньо з Україною. Така домовленість дозволяє Канаді уникнути звернення до уряду США за подальшим дозволом на відправку системи в Україну, яка потрібна кожному раз, коли американські військові технології продаються за межами країни", — йдеться у матеріалі.

Зазначається, що Канада заплатила за систему NASAMS у березні минулого року, але все ж таки зараз невідомо, коли вона потрапить до України. Представник Міністерства оборони Канади заявив, що працює з американськими партнерами над визначенням термінів поставки.

Своєю чергою, президент України Володимир Зеленський після розмови з прем’єром Канади Джастіном Трюдо заявив, що вдячний йому за готовність допомогти Києву.

"Ми залишаємося в тісному контакті з українськими офіційними особами щодо найбільш нагальних оборонних потреб України, і Канада продовжуватиме посилювати та задовольняти ці потреби, надаючи всебічну військову допомогу", – написала прессекретар відомства Андре-Ан Пулен у відповіді на запитання електронною поштою.

Вона підкреслила, що уряд США підписав контракт з американським виробником зброї Raytheon на постачання системи NASAMS, яка виробляється Raytheon та норвезькою Kongsberg. Представник Kongsberg заявив, що компанія не має контракту зі США за канадським контрактом.

"Відомство, яке займається закупівлями, все ще розглядає питання про закупівлю системи від Канади", — йдеться в повідомленні.

Також у матеріалі нагадали, що у листопаді 2022 року Міноборони Штатів підписало контракт на 1,2 млрд доларів на системи NASAMS, призначені для України. У публічному повідомленні про цей контракт сказано, що очікувана дата його завершення – листопад 2025 року. При цьому в Пентагоні не відповіли, чи NASAMS підпадає під дію цього контракту і коли ЗРК буде поставлений.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у жовтні 2023 року Україна отримала від партнерів ракети ATACMS, але вони виявилися не такими, як очікував Київ. Ті ракети, що були поставлені, мають радіус дії 165 км, а це майже вдвічі менше, ніж очікувалося.