"Готуємось, рєбята, до гіршого": до РФ занервували і везуть ППО до одного з головних міст, відео

Зенітно-ракетні комплекси зняв на відео місцевий мешканець

Влада Росії занервувала після атаки дронів на Санкт-Петербург і вирішила захистити місто. Жителі Ленінградської області помітили, що до регіону звозять зенітно-ракетні комплекси (ЗРК) С-300.

Про це повідомляє один із російських пабліків. Інформація підтверджується відповідними відеороликами.

"С-300 ставлять навколо Пітера. Так що готуємося, рєбята, до гіршого", — йдеться у пості ASTRA.

Уточнюється, що зенітно-ракетні комплекси відзняв на відео місцевий житель. Один із комплексів перекрив проїжджу частину, намагаючись розвернутися.

Нагадаємо, що 18 січня 2024 року БПЛА атакували "Петербурзький нафтовий термінал". Через кілька днів, 21 січня, та ж доля спіткала термінал компанії "Новатек" у порту Усть-Луга. Це були перші атаки на Ленінградську область від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Тоді в українській розвідці прокоментували подію. У ГУР уточнили, що дрони дісталися цих російських областей не вперше: "Але є відмінності, і ворог їх відчув".

Раніше "Телеграф" повідомив, що поки російські окупанти атакували Україну, ранок 23 січня у Білгородщині та у Брянську почався неспокійно. Там чули ряд "бавовни".