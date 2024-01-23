"Готовимся, ребята, к худшему": в РФ занервничали и везут ПВО к одному из главных городов, видео

Зенитно-ракетные комплексы снял на видео местный житель

Власти России занервничали после атаки дронов на Санкт-Петербург и решили защитить город. Жители Ленинградской области заметили, что в регион свозят зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-300.

Об этом сообщает один из российских пабликов. Информацию подтверждают соответствующими видеороликами.

"С-300 ставят вокруг Питера. Так что готовимся, ребята, к худшему", — говорится в посте ASTRA.

Уточняется, что зенитно-ракетные комплексы снял на видео местный житель. Один из комплексов перекрыл проезжую часть, пытаясь развернуться.

Напомним, что 18 января 2024 года БПЛА атаковали "Петербургский нефтяной терминал". Спустя несколько дней, 21 января, та же участь постигла терминал компании "Новатэк" в порту Усть-Луга. Это были первые атаки на Ленинградскую область с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Тогда в украинской разведке прокомментировали произошедшее. В ГУР уточнили, что дроны добрались до этих российских областей не первый раз: "Но есть отличия, и враг их почувствовал".

Ранее "Телеграф" сообщил, что пока российские оккупанты атаковали Украину, утро 23 января в Белгородщине и в Брянске началось неспокойно. Там слышали ряд "хлопков".