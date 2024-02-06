Мощный взрыв на Донетчине: удар пришелся по месту дислокации ПВО, что известно о потерях оккупантов

Силы обороны продолжают прицельно бить по важным военным объектам врага

Днем во вторник, 6 февраля 2024 года, в Кременевке Донецкой области прозвучал мощный взрыв. Удар пришелся по месту, где находились российские системы противовоздушной обороны (ПВО).

После взрыва появился дым, а территория рядом быстро была оцеплена. Потери пока уточняются, о чем советник мэра Мелитополя Петр Андрющенко рассказал в эфире национального телемарафона.

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"Мы уже получили информацию, что там был "прилет". Территория была быстро окружена российскими военными, мы видели задымление, пожар… Там действительно базировались оккупанты, системы ПВО. Ожидаем окончательных подтверждений по потерям", ― сказал Андрющенко.

По предварительной информации, минимум одну систему ПВО россияне потеряли. Что касается личного состава, то даже примерных данных нет.

Силы обороны прицельно ударили по вражеской ПВО

Кременевка ― село Мариупольского района Донецкой области. По переписи 2001 года, в нем проживало 1207 человек.

Кременевка находится недалеко от Мариуполя

Ранее украинские партизаны "слили" координаты завода в Бердянске, на котором оккупанты чинили свою боевую технику. Ее пригоняли с Запорожского направления. Также удалось узнать, что на этом заводе вражеская армия наладила производство беспилотников.

"Телеграф" ранее писал о взрывах в российском Брянске в ночь с 4 на 5 февраля. Российские власти сообщили о ликвидации беспилотника.

Также "Телеграф" сообщал, насколько глубоко украинские дроны могут летать в РФ. Для наглядности приведена карта.