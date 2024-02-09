В России произошел масштабный взрыв на нефтеперерабатывающем заводе возле Краснодара (видео)

Ильский НПЗ входит в число важнейших нефтеперерабатывающих предприятий юга России

В России ночью 9 февраля загорелся очередной нефтеперерабатывающий завод. В этот раз взрыв произошел на Ильском НПЗ, расположенном в Краснодарском крае – вероятно, это был результат прилета украинского беспилотника.

О взрыве сообщили местные каналы и традиционно опубликовали видео большого пожара. По данным мониторинговых каналов, уничтожена установка первичной переработки нефти АТ-6.

Ильский НПЗ входит в число важнейших нефтеперерабатывающих предприятий юга России. Его общая мощность – более 1,5 млн тонн нефтепродуктов в год, площадь – 72 гектара, персонал превышает 900 человек, а производит он среди прочего мазут, бензин и дизельное топливо.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что пожар возник на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе. По некоторым данным, российский завод атаковали украинские дроны "Бобер".

С февраля стало известно, что огромный пожар на НПЗ "Лукойл" в Волгограде "организовали" беспилотники СБУ. Площадь горения составила 100 квадратных метров.

31 января беспилотник атаковал нефтеперерабатывающий завод "Невский мазут" на Глухоозерском шоссе в Петербурге. В России заявили, что он был сбит, но обломками повреждены несколько цистерн и припаркованные автомобили.