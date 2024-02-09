Рус

В Росії стався масштабний вибух на нафтопереробному заводі біля Краснодару (відео)

Автор
Антон Корж Антон Корж
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Пожежу можна побачити здалека Новина оновлена 09 лютого 2024, 03:51
Пожежу можна побачити здалека. Фото Скриншот

Ільський НПЗ входить у число найважливіших нафтопереробних підприємств півдня Росії

У Росії вночі 9 лютого запалав черговий нафтопереробний завод. На цей раз вибух стався на Ільському НПЗ, який розташований у Краснодарському краї – ймовірно, це був результат прильоту українського безпілотника.

Про вибух повідомили місцеві канали та традиційно опублікували відео великої пожежі. За даними моніторингових каналів, знищено установку первинного перероблювання нафти АТ-6.

Ільський НПЗ входить у число найважливіших нафтопереробних підприємств півдня Росії. Його загальна потужність – понад 1,5 млн тонн нафтопродуктів на рік, площа – 72 гектари, персонал перевищує 900 осіб, а виробляє він серед іншого мазут, бензин та дизельне пальне.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що пожежа виникла на нафтопереробному заводі у Туапсе. За деякими даними, російський завод атакували українські дрони "Бобер".

З лютого стало відомо, що величезну пожежу на НПЗ "ЛУКойл" у Волгограді "організували" безпілотники СБУ. Площа горіння становила 100 квадратних метрів.

31 січня безпілотник атакував нафтопереробний завод "Невський мазут" на Глухоозерському шосе у Петербурзі. У Росії заявили, що його було збито, але уламками пошкоджено кілька цистерн та припарковані авто.

Теги:
#Росія #Краснодарський край #Війна #Пожежа на нафтопереробному заводі #Вибух на нафтопереробному заводі