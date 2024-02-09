В Росії стався масштабний вибух на нафтопереробному заводі біля Краснодару (відео)

Ільський НПЗ входить у число найважливіших нафтопереробних підприємств півдня Росії

У Росії вночі 9 лютого запалав черговий нафтопереробний завод. На цей раз вибух стався на Ільському НПЗ, який розташований у Краснодарському краї – ймовірно, це був результат прильоту українського безпілотника.

Про вибух повідомили місцеві канали та традиційно опублікували відео великої пожежі. За даними моніторингових каналів, знищено установку первинного перероблювання нафти АТ-6.

Ільський НПЗ входить у число найважливіших нафтопереробних підприємств півдня Росії. Його загальна потужність – понад 1,5 млн тонн нафтопродуктів на рік, площа – 72 гектари, персонал перевищує 900 осіб, а виробляє він серед іншого мазут, бензин та дизельне пальне.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що пожежа виникла на нафтопереробному заводі у Туапсе. За деякими даними, російський завод атакували українські дрони "Бобер".

З лютого стало відомо, що величезну пожежу на НПЗ "ЛУКойл" у Волгограді "організували" безпілотники СБУ. Площа горіння становила 100 квадратних метрів.

31 січня безпілотник атакував нафтопереробний завод "Невський мазут" на Глухоозерському шосе у Петербурзі. У Росії заявили, що його було збито, але уламками пошкоджено кілька цистерн та припарковані авто.