Напружився не тільки Петербург: у кількох областях РФ чули вибухи (відео)

Російське Міноборони звинувачує Україну

Псковська область Росії у ніч проти середи, 31 грудня, зазнала атаки дронів. Один безпілотник було нібито знищено.

Про це інформує Міноборони Росії. Водночас росЗМІ пишуть, що дісталось і Пітерській області, адже там також чули потужний вибух, після якого спалахнула пожежа.

"Протягом минулої ночі припинено спробу київського режиму зробити терористичну атаку із застосуванням БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації. Черговими засобами ППО знищено український безпілотний літальний апарат над територією Псковської області", — йдеться у повідомленні російського відомства.

Зауважимо, що Псковська та Санкт-петербурзькі області не має сухопутного кордону з Україною.

Водночас представники влади області не коментували інцидент та вибух, який чули мешканці Псковського регіону. Також не надається інформація про руйнування та наявність чи відсутність постраждалих.

Ба більше, у сусідній Санкт-петербурзькій області в аеропорту "Пулково" ввели план "Килим". Як наслідок, мінімум один літак перенаправили для посадки в іншому місті. Рейс із Душанбе у результаті сів в аеропорту "Домодєдово".

Таки долетіли до Пітера

РосЗМІ пишуть, що над російським Пітером збили безпілотник за допомогою С-400 "Тріумф". Він упав на території заводу у Невському районі.

Атака відбулась близько 4:20 ранку за місцевим часом.

Безпілотник був підбитий, але все одно встиг долетіти до Невського району, він звалився на територію заводу Невський мазут.

За попередніми даними, серйозної пожежі не сталося, три порожні цистерни швидко загасили. Постраждалих, за попередньою інформацією, немає.

Раніше "Телеграф" писав, що у Росії в ніч на 31 січня стався новий "вогняний інцидент". У Володимирській області спалахнула потужна пожежа на складі взуття.