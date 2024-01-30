Уражено "жирну" ціль: у ЗСУ розповіли про результати ранкового нальоту дронів на Крим

Об’єкт знаходився неподалік села Роздольне

У Збройних Силах України підтвердили, що вранці 30 січня під час масованого нальоту БПЛА на Крим уразили ворожі цілі. Росіяни ж заявляли, що "все відбили".

Так, за даними СтратКому ВСУ, наші військові завдали удару по радіолокаційній станції ППО ЗС РФ. Об’єкт знаходився неподалік села Роздольне та був успішно уражений.

Яка саме РЛС була уражена – не повідомляється.

Варто зазначити, що вранці 30 січня в кримських пабліках з’являлися повідомлення про вибухи, а Міноборони РФ говорило про "відбиття" масованої атаки безпілотників.

Нібито було збито 21 дрон, у тому числі 11 над Кримом, 5 – над Бєлгородською областю, 3 – над Брянською, по одному – над Калузькою та Тульською областями.

Також про "відбиття" атаки говорив і псевдогубернатор Севастополя Развожаєв у своєму Telegram-каналі. Він зазначив, що сили ППО "збили" безпілотники над акваторією у районі Бельбека.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у ЗСУ назвали п’ять найболючіших втрат Росії у Криму.