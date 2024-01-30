Поражена "жирная" цель: в ВСУ рассказали о результатах утреннего налета дронов на Крым

Объект находился неподалеку села Раздольное

В Вооруженных Силах Украины подтвердили, что утром 30 января во время массированного налета БПЛА на Крым поразили вражеские цели. Россияне же заявляли, что "все отбили".

Так, по данным СтратКома ВСУ, наши военные нанесли удар по радиолокационной станции ПВО ВС РФ. Объект находился неподалеку села Раздольное и был успешно поражен.

Какая именно РЛС была поражена — не сообщается.

Стоит отметить, что утром 30 января в крымских пабликах появлялись сообщения о взрывах, а Минобороны РФ говорило об "отбитии" массированной атаки беспилотников.

Якобы был сбит 21 дрон, в том числе 11 над Крымом, 5 – над Белгородской областью, 3 – над Брянской, по одному – над Калужской и Тульской областями.

Также об "отбитии" атаки говорил и псевдогубернатор Севастополя Развожаев в своем Telegram-канале. Он отметил, что силы ПВО "сбили" беспилотники над акваторией в районе Бельбека.

Напомним, ранее мы писали о том, что в ВСУ назвали пять наиболее болезненных потерь России в Крыму.