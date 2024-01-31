Напрягся не только Петербург: в нескольких областях РФ слышали взрывы (видео)

Российское Минобороны обвиняет Украину

Псковская область России в ночь на среду, 31 декабря, подверглась атаке дронов. Один беспилотник был якобы уничтожен.

Об этом сообщает Минобороны России. В то же время, росСМИ пишут, что досталось и Питерской области, ведь там также слышали мощный взрыв, после которого вспыхнул пожар.

"В минувшую ночь пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Очередными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Псковской области", — говорится в сообщении российского ведомства.

Заметим, что у областей нет сухопутной границы с Украиной.

В то же время, представители власти области не комментировали инцидент и взрыв, который слышали жители Псковского региона. Также не предоставляется информация о разрушении и наличии или отсутствии пострадавших.

Более того, в соседней Санкт-Петербургской области в аэропорту "Пулково" ввели план "Ковёр". Как следствие, минимум один самолет был перенаправлен для посадки в другом городе. Рейс из Душанбе в итоге сел в аэропорту "Домодедово".

Таки долетели до Питера

РосСМИ пишут, что над российским Питером сбили беспилотник с помощью С-400 "Триумф". Он рухнул на территории завода в Невском районе.

Атака произошла около 4:20 утра по местному времени.

Беспилотник был подбит, но все равно успел долететь до Невского района, он свалился на территорию завода Невский мазут.

По предварительным данным, серьезного пожара не произошло, три пустых цистерны быстро потушили. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

Ранее "Телеграф" писал, что в России в ночь на 31 января произошел новый "огненный инцидент". Во Владимирской области загорелся мощный пожар на складе обуви.