Скло тремтіло в сусідньому районі: потужний вибух пролунав у Криму біля Джанкоя

Після гучного звуку у небі помітили ворожий літак Ан-26

Вдень у вівторок, 13 лютого 2024 року, у Джанкойському районі анексованого півострова Крим стався потужний вибух. У місцевих паблыках писали, що навіть у сусідньому Червоногвардійському районі затремтіли шибки.

Наразі невідомо, що саме і де вибухнуло. Про це повідомляє Телеграм-канал "Кримський вітер".

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За кілька хвилин після вибуху в цьому каналі з’явилася інформація про ворожий літак у небі. Ан-26 летів уздовж західного берега півострова. Він прямував у бік міста Севастополь.

Зазначимо, що Ан-26 є військово-транспортним літаком. Він може перевозити бойову техніку, особовий склад. Його також використовують для десантування парашутним та посадковим способом повітряних десантів.

Нагадаємо, що ввечері 7 лютого у Криму теж лунали вибухи. Гучно було у Севастополі. У міноборони РФ заявили, що протиповітряна система (ППО) збила безпілотник.

Раніше "Телеграф" писав, із чим пов’язана активізація атак дронами по Криму. Нардеп зазначив, що це змушує ворога розтягувати сили ППО. При цьому тривають точні, прицільні удари вглиб Росії, по нафтобазах та військових заводах.

Також раніше "Телеграф" опублікував наслідки атаки аеродрому "Бельбек" у Криму 31 січня. Росіяни недорахувалися кількох літаків.