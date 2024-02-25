Мост задымил: россияне ловили ракеты в Крыму, громыхало в нескольких местах (фото)

Движение по Крымскому мосту было перекрыто

Вечером 25 февраля российская армия во временно оккупированном Крыму подверглась обстрелу. Захватчики сообщают об атаке ракет Storm Shadow.

Так, по данным паблика "Крымский ветер", атака началась в 17:30. Примерно в это время была замечена первая работа российских систем ПВО. Одновременно с этим было перекрыто движение по Крымскому мосту.

После этого жители Джанкоя услышали мощный взрыв, а в городе раздалась сирена воздушной тревоги.

Позже раздалось еще несколько взрывов. А над Крымским мостом была установлена дымовая завеса. Некоторые утверждали, что слышали над Джанкоем еще и звуки работы дрона.

Российская пропаганда спустя некоторое время отчиталась о том, что российская ПВО якобы сбила 3 ракеты Storm Shadow. Однако, судя по сообщениям, взрывы не прекратились. Позже их слышали уже в Евпатории и Сакском районе.

Аналитикам уже даже удалось установить примерное местоположение источника взрывов.

Стоит отметить, что в ВСУ пока никак не прокомментировали данные инциденты.

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