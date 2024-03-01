У Криму низка вибухів, кажуть про приліт по важливому об'єкту (фото та відео)

Очевидці повідомляють про приліт по російській військовій базі

Одразу в кількох населених пунктах Криму, зокрема і в Севастополі, 1 березня лунав сигнал повітряної тривоги та було чути вибухи. Про це повідомляють російські ЗМІ та низка Telegram-каналів. Російська влада Криму повідомила про призупинення руху на Керченському мосту.

Про це пише видання "Крим.Реалії" у своєму Telegram. Про вибухи також пишуть російські ЗМІ, традиційно заявляють про роботу ППО РФ.

Разом з тим підписники видання "Крымский ветер" повідомляють про те, що чули близько п'яти вибухів у Севастополі. Голосно було і в районі Євпаторії та в Сакському районі. Разом з тим, російські моніторингові канали повідомили про нібито 10 збитих ракет.

Окупанти стверджують, що їхні військові "працюють по цілям", а всі служби приведені у стан бойової готовності. Також відомо, що росіяни підняли в небо авіацію.

Повідомляється також про потужні вибухи в районі Гвардійського. Підписники видання "Крымский ветер" повідомляють, що є приліт по військовій базі, а в самому селищі зникло світло.

Відомо, що в окупованому росіянами Гвардійському розташована російська авіабаза, на якій базується 37-й змішаний авіаційний полк ВКС Росії у складі двох ескадрил Су-24М та Су-25СМ (по 12 машин). Про це, зокрема, повідомляє "Крим. Реалії".

Гвардійське на мапі Google

Також очевидці повідомляють про влучання у Севастополі та Сакському районі, та офіційного підтвердження цьому поки що немає.

Райони, де було чути вибухи

Станом на 15:32 стало відомо, що у Севастополі пролунав відбій повітряної тривоги. При цьому ціла низка кримських пабліків кілька хвилин тому писали про масовану атаку безпілотників на острів. Частина каналів опублікувала аудіозаписи, на яких нібито зафіксовано звук прольоту БПЛА.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що глава СБУ пообіцяв здивувати росіян сюрпризами у 2024-му році.