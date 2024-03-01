В Крыму ряд взрывов, говорят о прилете по важному объекту (фото и видео)

Очевидцы сообщают о прилете по российской военной базе

Сразу в нескольких населенных пунктах Крыма, в том числе и в Севастополе, 1 марта звучал сигнал воздушной тревоги и слышались взрывы. Об этом сообщают российские СМИ и ряд Telegram-каналов. Российские власти Крыма сообщили о приостановлении движения на Керченском мосту.

Об этом пишет издание "Крым.Реалии" в своем Telegram. О взрывах также пишут российские СМИ, традиционно заявляющие о работе ПВО РФ.

Вместе с тем, подписчики издания "Крымский ветер" сообщают о том, что слышали около пяти взрывов в Севастополе. Громко было и в районе Евпатории и в Сакском районе. Вместе с тем, российские мониторинговые каналы сообщили о якобы 10 сбитых ракетах.

Оккупанты утверждают, что их военные "работают по целям", а все службы приведены в состояние боевой готовности. Также известно, что россияне подняли авиацию в небо.

Сообщается также о мощных взрывах в районе Гвардейского. Подписчики издания "Крымский ветер" сообщают, что есть прилет по военной базе, а в самом городке пропал свет.

Известно, что в оккупированном россиянами Гвардейском расположена российская авиабаза, на которой базируется 37-й смешанный авиационный полк ВКС России в составе двух эскадрил Су-24М и Су-25СМ (по 12 машин). Об этом, в частности, сообщает "Крым. Реалии".

Гвардейское на карте Google

Также очевидцы сообщают о попадании в Севастополе и Сакском районе, но официального подтверждения этому пока нет.

Районы, где были слышны взрывы

По состоянию на 15.32 стало известно, что в Севастополе раздался отбой воздушной тревоги. При этом целый ряд крымских пабликов несколько минут назад писали о массированной атаке беспилотников на остров. Часть каналов опубликовала аудиозаписи, на которых зафиксирован звук пролета БПЛА.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что глава СБУ пообещал удивить россиян сюрпризами в 2024 году.