Росію атакували дрони: в одній із областей є "жирний" приліт (відео)

Дим здіймається високо в небо

Сьогодні, 6 березня, РФ знову атакували безпілотники. Росіяни скаржаться, що бачили їх як мінімум у двох областях, а також повідомляють про прильоти.

Про це повідомляють російські пропагандисти. Йдеться про Бєлгородську та Курську області.

За даними Губернатора Бєлгородської області, тривогу було оголошено о 8:00. Він просив залишатися мешканців у укриттях. І вже за 20 хвилин у Бєлгородському районі пролунали вибухи. Стверджується, що російській ППО нібито вдалося збити дрон у районі села Ближнє.

Постраждалих та руйнувань, запевняє російська влада, немає.

А ось сусідній Курській області пощастило менше. Приблизно в цей же час у ній, так само як і в Бєлгородській області оголосили тривогу, але вже через 20 хвилин губернатор записав відео, де розповів про те, що дрон вразив склад ПММ. На ньому спалахнула пожежа.

У мережі вже з’являються відео з місця подій, на яких можна побачити, що як мінімум один із резервуарів із паливом був повністю знищений. Зараз він продовжує горіти.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вранці 5 березня в Білгородській області палала нафтобаза, а перед пожежею гримів вибух.