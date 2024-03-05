В Крыму ночью слышали сильные взрывы: мог утонуть еще один российский корабль

ВСУ применили как воздушные беспилотники, так и "безэкипажные катера" – российские террористы так называют украинские морские дроны

В Керчи и Феодосии во временно оккупированном российскими террористами Крыму ночью 5 марта раздались сильные взрывы. Официальных комментариев со стороны Украины не было, а российские террористы заявили об атаке Вооруженных сил на ряд российских объектов на территории полуострова.

Об этом сообщают российские СМИ. По их данным, взрывы были слышны у Крымского моста, движение по которому было перекрыто.

Впрочем, отмечается, что мишенью атаки мог стать не столько мост, сколько патрульный корабль россиян "Сергей Котов", находившийся в Феодосийском районе. Более того, российские "военкоры" не исключают, что украинские военные как минимум подбили корабль.

Российские СМИ пишут, что атака была комбинированной. ВСУ применили как воздушные беспилотники, так и "безэкипажные катера" – российские террористы так называют украинские морские дроны.

Напомним, что гроза российских кораблей на Черном море, морские дроны Службы безопасности Украины под названием "Sea Baby", подверглись модернизации. Они стали значительно быстрее, мощнее и сокрушительнее, почти не напоминая свои первые прототипы образца 2022 года. При этом морские дроны теперь способны не только нести взрывчатку, но и имеют на вооружении неуправляемые ракеты.

Не отстает от СБУ разработчик уже неоднократно проявивших себя в бою морских дронов MAGURA V5. Планируется, что дроны полностью раскроют свой потенциал в скором будущем. Производители дронов отмечают, что в планах размещение на беспилотниках средств ПВО и других систем поражения.