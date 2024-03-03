"Последствия устраняли до самого утра": в Крыму ночью прилетело по важному объекту россиян

Оккупационные власти традиционно заявили, что сбили все

Партизаны движения "АТЕШ" сообщают, что в Феодосии, в результате ночной атаки неизвестных беспилотников, уничтожен нефтепровод российских оккупантов. Взрывы на полуострове раздались в ночь на 3 марта.

Соответствующее сообщение они разместили в Telegram. Подчеркнули, что ущерб, нанесенный государству-террористу, колоссальный.

"Агенты "АТЕШ" из оккупационных органов власти сообщают, что сегодня ночью был прилет по нефтепроводу в городе. Последствия устраняли до самого утра. Ущерб колоссальный!" – говорится в сообщении.

Напомним, после ночных взрывов в Крыму, оккупационные власти объявили о частичном перекрытии одной из трасс. Причины подобных действий, конечно, не объяснили. Позже, оккупационные паблики в Telegram сообщили о том, что перекрыта трасса "Таврида", ведущая в Феодосию.

Вместе с тем в Минобороны РФ отчитались о якобы сбитых 38 неизвестных беспилотниках, атаковавших Крым в ночь на 3 марта.

Ранее мы сообщали о том, что в Крыму произошел прилет по важному российскому объекту. Вероятно, была повреждена военная база в Гвардейском.