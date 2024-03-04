"Даже Буданов не решается ими управлять": разработчики дронов "Магура" рассказали, как они охотятся за кораблями РФ

Эффективность новой тактики работы с "Магурами" поразила и россиян

Дроны "Магура", успешно ликвидировавшие российский ракетный катер "Ивановец" и большой десантный корабль "Цезарь Куников", свою работу начали еще в ноябре 2023 года. Украинские разведчики применяют их группами, поражая цель постепенно.

Неудивительно, что у "Магур", учитывая потопленные катера "Серна" и "Акула", четыре полностью уничтоженных судов РФ. Об этом сообщает "Украинская правда".

"Если раньше количество дронов было меньше, и главной задачей было просто попасть в военный корабль, то сейчас они действуют уже группами более 5 единиц. А это позволяет распределять роли в группе, определять очередность атаки и т.д.", – рассказал один из членов команды разработчиков "Магуры".

В первой фазе важны обездвижить цель, поэтому начальный удар обычно наносится по двигателям.

"Во второй фазе удары наносятся в наиболее уязвимое место корабля. Их заранее определяют при изучении цели при планировании миссии. Если удалось создать пробоину, то последующие удары наносятся туда же", — говорит разработчик "Магур".

В тертой же, конечной фазе, остается лишь наблюдать, как тонет судно.

Отмечается, что дрон "Магура" — очень недешевая вещь. Точная цена точно не известна, но речь идет о миллионах гривен за единицу. Стоимость дрона настолько велика, что, как пишет издание, даже руководитель ГУР Кирилл Буданов, часто ходящий со своими бойцами на задание, ни разу не поддался искушению поруководить им лично.

"Я не управлял дроном. Это – оружие, прежде всего. И серьезная техника, которая стоит достаточно серьезных денег наших налогоплательщиков. Думаю, каждый должен заниматься своим делом", – объяснил Буданов.

Очевидно, что ущерб россиян от ударов "Магуры" значительно превышает стоимость дронов.

Эффективность новой тактики работы с "Магурами" поразила и россиян, ведь Москва нанесла удар сразу несколькими "Искандерами" в одну из производственных площадок, где комплектовались дроны. Однако после этого все производство перебралось на подземные локации.

Буданов объяснил, что позволило перейти от простого поражения кораблей к почти гарантированному потоплению: "Вы же видите, технологии развиваются, мастерство операторов растет. Я хотел бы вам сказать, что это исключительно вопрос наших технологий и обученности. Но иногда влияют еще и факторы обученности экипажа корабля, против которого работают. Ну и все же удача тоже иногда имеет определенное место. Да, нам, бывает, везет, но везет всегда тем, кто подготовлен".

Ранее "Телеграф" писал, что оккупантов вскоре "утешат" некоторые новые дроны вроде обновленного морского беспилотника MAGURA.