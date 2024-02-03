Сколько кораблей Черноморского флота России потопила Украина: инфографика

Он насчитывал более 70 кораблей

Украина с начала российской войны потопила пятую часть Черноморского флота РФ. Подсчеты сделаны по общему тоннажу кораблей.

Об этом заявил немецкий эксперт по Украине Маттиа Неллес, сообщает BILD . По его словам, весной 2022 года Черноморский флот РФ насчитывал более 70 кораблей и российская пропаганда называла его "непобедимым".

Однако после уничтожения крейсера "Москва", флот отошел от берегов Украины. С тех пор в открытом море и в доках ВСУ уничтожили 13 кораблей и само здание штаба ЧФ в Севастополе.

Кроме того, в ночь на 1 февраля в Крыму ВСУ морскими беспилотниками потопили ракетный катер "Ивановец". Неллес опубликовал инфографику о потерях ЧФ с начала войны.

По его подсчетам, по общему тоннажу кораблей, потери флота составляют уже 20%.

"Если смотреть на историю, Россия не является значительной военно-морской державой. Силой страны всегда была ее армия, а не флот. Это касается и Черного моря, где они сами затопили часть флота в Крымскую войну в 1854 году и после революции в 1918 году. Успехи Украины против путинских военных кораблей после 2022 года иллюстрируют недостаток современных технологий и непрофессионализм моряков", — заявил историк из Европейского университета Виадрина во Франкфурте-на-Одере Ян Берендс.

Напомним, Украина ударила по российскому ракетному катеру "Ивановец" морскими дронами собственного производства. А именно — MAGURA V5. На борту уничтоженного ГУР-овцами российского катера "Ивановец" могло быть около 40 моряков. Такие выводы сделали, учитывая штатное количество личного состава.

Ранее "Телеграф" собрал информацию о корабле, несколько отличающемся от своих собратьев по проекту 1241 года. "Ивановец" стал одним из более 40 катеров, чье строительство началось еще во времена СССР, но имеет одно важное отличие.