"Похоже на работу ювелира": в ГУР раскрыли детали поражения российского "Ивановца"

Финальная атака на цель часто контролируется вручную

Российский ракетный катер "Ивановец" был затоплен в результате атаки десяти морских дронов MAGURA. Шесть из беспилотников поразили цель.

За этой атакой стоит секретное украинское подразделение. Один из операторов дронов с позывным "13" рассказал детали операции CNN.

По его словам, дроны MAGURA имеют длину всего несколько метров и двигаются по водным моторам. Вместо них у них большая дальность действия — около 800 километров. Это позволяет запускать дроны с больших участков береговой линии Украины для миссий против объектов во временно оккупированном Крыму.

Несмотря на то, что оккупанты стреляли по мчащимся к "Ивановцу" дронам, БПЛА таки вывели его из строя, вызвав мощные взрывы.

На кадрах даже есть момент, как нос "Ивановца" торчит из воды, когда он опускается на дно озера Донузлав.

Оператор отметил, что это тонкая работа.

"Главное — почувствовать дрон. Если его немного сжать, можно потерять контроль над дроном. Я бы сказал, что это похоже на работу ювелира", — сказал он.

Боец добавил, что управляемые издалека через соединение Starlink, дроны можно заранее запрограммировать для длительных путешествий по Черному морю.

Также, по его словам, пилот постоянно контролирует движение дрона, а финальная атака на цель часто контролируется вручную.

"Их достаточно сложно увидеть, особенно в открытом море. Из-за такого размера его трудно контролировать, потому что море беспокойно, но из-за этого врагу гораздо труднее поразить нас", — сказал он.

Кроме того, он утверждает, что вооружение на борту российских военных кораблей не было разработано с учетом использования дронов, что заставляло такие цели как "Ивановец" использовать пушки, которые более подходят для боя с другими кораблями. То есть боеприпасы не способны остановить дроны.

"Ни один военный корабль не может быть таким маневренным, как эти дроны", — добавил оператор.

Напомним, Украина ударила российским ракетным катером "Ивановец" морскими дронами собственного производства. А именно — MAGURA V5. На борту уничтоженного ГУР-овцами российского катера "Ивановец" могло быть около 40 моряков. Такие выводы сделали, учитывая штатное количество личного состава.

Ранее "Телеграф" собрал информацию о корабле, несколько отличающемся от своих собратьев по проекту 1241 года. "Ивановец" стал одним из более 40 катеров, чье строительство началось еще во времена СССР, но имеет одно важное отличие.