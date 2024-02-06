"Схоже на роботу ювеліра": в ГУР розкрили деталі ураження російського "Івановця"

Фінальна атака на ціль часто контролюється вручну

Російський ракетний катер "Івановець" був затоплений внаслідок атаки десяти морських дронів MAGURA. Шість з безпілотників вразили ціль.

За цією атакою стоїть секретний український підрозділ. Один з операторів дронів з позивним "13" розповів деталі операції CNN.

За його словами, дрони MAGURA мають довжину всього кілька метрів і рухаються водними моторами. Натомість у них велика дальність дії — близько 800 кілометрів. Це дає можливість запускати дрони з великих ділянок берегової лінії України для місій проти об'єктів у тимчасово окупованому Криму.

Не зважаючи на те, що окупанти стріляли по дронах, які мчали до "Івановця", БПЛА таки вивели його з ладу, викликавши потужні вибухи.

На кадрах навіть є момент, як ніс "Івановця" стирчить із води, коли він опускається на дно озера Донузлав.

Оператор зазначив, що це тонка робота.

"Головне — відчути дрон. Якщо його трохи стиснути, можна втратити контроль над дроном. Я сказав би, що це схоже на роботу ювеліра", — сказав він.

Боєць додав, що керовані здалеку через з'єднання Starlink, дрони також можна заздалегідь запрограмувати для тривалих подорожей Чорним морем.

Також, за його словами, пілот постійно контролює рух дрону, а фінальна атака на ціль часто контролюється вручну.

"Їх досить складно побачити, особливо у відкритому морі. Через такий розмір його важко контролювати, тому що море неспокійне, але через це ворогові набагато важче вразити нас", — сказав він.

Крім того, він стверджує, що озброєння на борту російських військових кораблів не було розроблено з урахуванням використання дронів, що змушувало такі цілі, як "Івановець", використовувати гармати, які більш підходять для бою з іншими кораблями. Тобто, боєприпаси не здатні зупинити дрони.

"Жоден військовий корабель не може бути таким маневреним, як ці дрони", — додав оператор.

Нагадаємо, Україна вдарила російським ракетним катером "Івановєц" морськими дронами власного виробництва. А саме — MAGURA V5. На борту знищеного ГУР-овцями російського катера "Івановець" могло бути близько 40 моряків. Такі висновки зробили з огляду на штатну кількість особового складу.

Раніше "Телеграф" зібрав інформацію про корабель, який дещо відрізняється від своїх побратимів за проектом 1241 року. "Івановєц" став одним із понад 40 катерів, чиє будівництво почалося ще за часів СРСР, але має одну важливу відмінність.