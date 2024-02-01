Став частиною "підводного" флоту: ГУР потопило російський ракетний катер "Івановець", відео

Його орієнтовна вартість $60-70 мільйонів доларів

Російській ракетний катер "Івановець" опинився на дні Чорного моря. Сталось це внаслідок успішної спецоперації Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Про це повідомляє ГУР у Telegram. Також розвідка показала ексклюзивне відео цієї операції.

Спецоперація проходила у ніч проти четверга, 1 лютого. Воїни спецпідрозділу "Group 13" Головного управління розвідки Міністерства оборони України знищили ракетний катер "Івановець" Чорноморського флоту Російської Федерації.

ГУР наголошує, що ця операція стала можливою за підтримки Міністерства цифрової трансформації України та платформи United24.

Зазначається, що ворожий катер перебувало на рейді озера Донузлав у тимчасово окупованому Криму.

"Внаслідок низки прямих влучань у корпус російський корабель зазнав пошкоджень, не сумісних із подальшим рухом ― "Івановець" дав крен на корму і затонув", — йдеться у повідомленні.

Вартість втраченого державою-агресором корабля становить орієнтовно $60-70 мільйонів доларів. Пошуково-рятувальна операція російських окупантів на Донузлаві, згідно з попередньою інформацією, успіху не мала.

Які характеристики потопленого катера

Російський ракетний катер "Івановець" також відомий як "Тарантул-III". Він входить до складу Чорноморського флоту Росії та оснащений потужною протикорабельною зброєю, включаючи надзвукову корабельну систему крилатих ракет. "Івановець" має здатність запускати протикорабельні крилаті ракети по надводних цілях.

Російський ракетний катер "Івановець"

Цей невеликий, але надзвичайно потужний військовий корабель призначений для місій берегової оборони та має водотоннажність приблизно 550 тонн із максимальною швидкістю до 35 вузлів. "Івановець" має здатність запускати протикорабельні крилаті ракети по надводних цілях.

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