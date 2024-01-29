Падіння Іл-76: у ГУР зробили нову заяву про військовополонених українців

Київ розраховує на міжнародне розслідування

Україна змогла підтвердити, що раніше оприлюднений російськими пропагандистами список військовополонених, які нібито перебували на борту Іл-76, що розбився під Бєлгородом, — справді ті українці, яких подавали на обмін. Про це заявив представник ГУР Андрій Юсов.

"Розслідування триває. І йдеться поки не про версії, а про факти та інформацію. Так, інформації стало дещо більше. Ми змогли верифікувати, підтвердити, що оприлюднений список – це дійсно ті люди, яких подавали на обмін. Як це сталося: офіційні переговорники передали (Україні дані — ред.) про те, що на ту інформацію, яку оприлюднили пропагандисти, вони можуть посилатися. У такий своєрідний спосіб", — сказав він в ефірі програми "Свобода. Ранок".

Юсов зазначив, що Україна має докласти всіх зусиль, щоб з’ясувати долю цих людей і це обов’язково буде зроблено. За його словами, Київ, як і раніше, розраховує на міжнародне розслідування.

"І РФ формально визнає мандати ООН, МКЧХ. Так якою є хоча б одна причина, через яку міжнародні експерти не можуть дослідити і провести розслідування цього інциденту, якщо справді нема чого приховувати?... Щодо самого падіння літака, тут досі залишається набагато більше питань, ніж відповідей", — констатував представник ГУР.

За його словами, оприлюднених фото та відеоматеріалів щодо цієї катастрофи вкрай мало. Все, що показала РФ має уривчастий характер.

"І навмисне подаються ті (фото та відео, — ред.) під таким ракурсом, щоб засоби поразки не можна було визначити, бо попадання тих чи інших ракет від тих чи інших установок має свої характерні ознаки, і експерти, фахівці, OSINT-ери можуть визначити, чим було збито літак", — пояснив він.

Юсов підтвердив, що контакт із РФ щодо подальших обмінів полоненими триває. Зокрема йдеться і про повернення на батьківщину військовослужбовців.

"Як би важко не було, ми розуміємо кінцеву мету. І тому, попри всі нюанси, це спілкування, ця робота триває... Це дає причини вважати, що дійсно найближчим часом ми все ж таки матимемо нові результати)", — резюмував він.

Нагадаємо, 24 січня, у Корочанському районі Білгородської області впав російський військово-транспортний літак Іл-76. У Росії заявили, що нібито на борту було 65 полонених українських військових, шість членів екіпажу та троє супроводжуючих. Вони звинуватили у збитті літака Україну. У ГУР Міноборони підтвердили, що цього дня мав відбутися обмін полоненими.

Як повідомляв "Телеграф", глава української розвідки Кирило Буданов заявив, що Україна та Росія поки не можуть відповісти, чому сталася аварія літака Іл-76 у Білгородській області 24 січня 2024 року. Однак позиція РФ, яка заявляє про наявність військовополонених на борту, є дивною.