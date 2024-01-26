Путін прокоментував падіння Іл-76 і заявив, що в Україні не війна (відео)

Російський диктатор, як і раніше, звинувачує Україну в початку війни та не тільки

Президент РФ Володимир Путін розповів, що проти України зараз воює понад півмільйона солдатів. Більше того, він знову заявив, що Донбас – це історичні території РФ.

Про це російський диктатор розповів на зустрічі зі студентами Пітерського державного морського технічного університету, які воювали проти України та волонтерами. Також він звинуватив Україну в тому, що саме вона збила літак зі своїми полоненими.

Путін сказав, що зона бойових дій "велика", її довжина майже 2 тисячі кілометрів. А воює на території України понад 600 тисяч солдатів.

Крім того, події на Донеччині диктатор назвав "геноцидом". Але не українців, а росіян. Президент РФ заявив, що війну в Донецькій та Луганській областях у 2014 році нібито розпочала Україна, а Росія вирішила перейти до "спроб все це закінчити".

"Все, що відбувалося на Донбасі — це геноцид, винищування людей, інакше назвати не можна. На наших історичних територіях росіян оголосили нетитульною нацією, закон ухвалили... Ми почали зі спеціальної військової операції, але це не початок війни, це спроба припинити цю війну. Так, збройними засобами, але у відповідь на застосування ними збройних засобів", — сказав Володимир Путін.

Також він прокоментував аварію літака Іл-76. Путін заявив, що українська сторона нібито знала, що на борту перебували військовополонені. Але, попри це, нібито було запущено дві ракети через "помилки та недомисли".

"Засоби поразки, вилучені з місця падіння Іл-76, кажуть, що це система ППО Франції чи США буде зрозуміла через пару днів. Очевидно, що ракети по Іл-76 були запущені з підконтрольних Києву територій", — сказав президент РФ.

Водночас він заявив, що російські системи ППО не змогли б завдати удару по своєму літаку, скільки б оператор не натискав кнопку. Російські ППО нібито оснащені системою "свій/чужий", тому вони просто не спрацювали б. Він припустив, що Україна нібито збила Іл-76 за допомогою систем Patriot, але військові "погано вчилися" і тому "долбанули" по своїм громадянам. Але, за словами російського президента, шкода йому лише льотчиків та їхніх сімей.

"Наші системи ППО не могли, техніка", — каже Путін.

Нагадаємо, що під час теракту в колонії в Оленівці, де утримувалися десятки українських полонених, Росія робила аналогічну заяву. Пропагандисти звинуватили ЗСУ у тому, що вони вдарили HIMARS по тюремних бараках. За версією російських пропагандистів, українці нібито завдали удару для того, щоб залякати захисників "Азовсталі", що вижили, закривши їм рот назавжди.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що українська розвідка припустила, що могло бути на борту Іл-76. Не виключено, що військовополонених використовували як живий щит.