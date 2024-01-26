Путин прокомментировал падение Ил-76 и заявил, что в Украине не война (видео)

Российский диктатор по-прежнему винит Украину в начале войны и не только

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что против Украины сейчас воюет больше полумиллиона солдат. Более того, он снова заявил, что Донбасс — это исторические территории РФ.

Об этом российский диктатор рассказал на встрече со студентами Питерского государственного морского технического университета, которые воевали против Украины, и волонтерами. Также он обвинил Украину в том, что именно она сбила самолет со своими пленными.

Путин сказал, что зона боевых действий "большая", ее протяженность почти 2 тысячи км. А воюет на территории Украины больше 600 тысяч солдат.

Кроме того, события на Донбассе диктатор назвал "геноцидом". Но не украинцев, а россиян. Президент РФ заявил, что войну в Донецкой и Луганской областях в 2014 году якобы начала Украина, а Россия решила перейти к "попыткам все это закончить".

"Все, что происходило на Донбассе — это геноцид, истребление людей, по-другому назвать нельзя. На наших исторических территориях русских объявили нетитульной нацией, закон приняли… Мы начали со специальной военной операции, но это не начало войны, это попытка прекратить это войну. Да, вооруженными средствами, но в ответ на применение ими вооруженных средств", — сказал Владимир Путин.

Также он прокомментировал крушение самолета Ил-76. Путин заявил, что украинская сторона якобы знала о том, что на борту находились военнопленные. Но, несмотря на это, якобы были запущены две ракеты из-за "ошибки и недомыслия".

"Средства поражения, изъятые с места падения Ил-76, говорят, что это система ПВО Франции или США, будет понятно через пару дней. Очевидно, что ракеты в Ил-76 были запущены с подконтрольных Киеву территорий", — сказал президент РФ.

Вместе с тем он заявил, что российские системы ПВО не смогли бы нанести удар по своему же самолету, сколько бы оператор не нажимал кнопку. Российские ПВО якобы оснащены системой "свой/чужой", поэтому они бы просто не сработали. Он предположил, что Украина якобы сбила Ил-76 при помощи систем Patriot, но военные "плохо учились" и поэтому "долбанули" по своим гражданам. Но, по словам российского президента, жалко ему только летчиков и их семей.

"Наши системы ПВО не могли, техника", — говорит Путин.

Напомним, что во время теракта в колонии в Еленовке, где содержались десятки украинских пленных, Россия делала аналогичное заявление. Пропагандисты обвинили ВСУ в том, что они ударили HIMARS по тюремным баракам. По версии российских пропагандистов, украинцы якобы нанесли удар для того, чтобы запугать выживших защитников "Азовстали", закрыв им рот навсегда.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что украинская разведка предположила, что могло быть на борту Ил-76. Не исключено, что военнопленных использовали в качестве живого щита.