"Позиція росіян є дивною": Буданов висловився про авіатрощу Іл-76

Глава української розвідки вказав на кілька цікавих факторів

Україна і Росія поки що не можуть відповісти, чому сталася авіатроща літака Іл-76 у Бєлгородській області 24 січня 2024 року. Однак позиція РФ, яка заявляє про наявність військовополонених на борту, є дивною.

Росія продовжує звинувачувати Україну, але при цьому не надає жодних доказів. Про це українській розвідці Кирило Буданов розповів в ефірі телемарафону.

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"Є ряд незрозумілих для такої позиції факторів. Насамперед росіяни не показали поля, усіяні трупами, як мають показати, щоб максимально звинуватити Україну", ― сказав Буданов.

РФ могла скористатися нагодою і показати усьому світові фотографії наслідків аварійної катастрофи Іл-76. Але вона чомусь цього не робить. Навпаки, вона вже кілька днів приховує трупи, замість їхньої демонстрації усьому світу.

Нагадаємо, що 24 січня у Бєлгородській області впав літак Іл-76. Згодом російська сторона заявила, що на борту були українські військовополонені. Український омбудсмен скептично поставився до цієї інформації. Дмитро Лубинець заявив, що Росія, швидше за все, бреше, тому що не опублікувала доказів цього.

Пізніше Путін прокоментував авіатрощу Іл-76. Він звинуватив Україну та заявив, що українська сторона знала про військовополонених на борту цього літака. За його словами, повітряний лайнер було приземлено двома ракетами.

Раніше "Телеграф" писав, що Слідчий комітет РФ опублікував відео посадки українських полонених на літак. Але правдивість цього ролика довести неможливо.