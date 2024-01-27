"Позиция россиян является странной": Буданов высказался о крушении Ил-76

Глава украинской разведки указал на несколько интересных факторов

Украина и Россия пока не могут ответить, почему произошло крушение самолета Ил-76 в Белгородской области 24 января 2024 года. Однако позиция РФ, заявляющей о наличии военнопленных на борту, является странной.

Россия продолжает винить Украину, но при этом не предоставляет никаких доказательств. Об этом украинской разведки Кирилл Буданов рассказал в эфире телемарафона.

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"Есть ряд непонятных для такой позиции факторов. Прежде всего, россияне не показали поля, усеянные трупами, как должны показать, чтобы максимально обвинить Украину", ― сказал Буданов.

РФ могла воспользоваться случаем и показать всему миру фотографии последствий авиакрушения Ил-76. Но она почему-то этого не делает. Напротив, она уже несколько дней скрывает трупы, вместо их демонстрации всему миру.

Напомним, что 24 января в Белгородской области упал самолет Ил-76. Позднее российская сторона заявила, что на борту были украинские военнопленные. Украинский омбудсмен скептически отнесся к этой информации. Дмитрий Лубинец заявил, что Россия скорее всего лжет, потому что не опубликовала доказательств этому.

Позднее Путин прокомментировал крушение Ил-76. Он обвинил Украину и заявил, что украинская сторона знала о военнопленных на борту этого самолета. По его словам, воздушный лайнер был приземлен двумя ракетами.

Ранее "Телеграф" писал, что Следственный комитет РФ опубликовал видео посадки украинских пленных на самолет. Но достоверность этого ролика доказать невозможно.