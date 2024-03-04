Будут охотиться не только на корабли: разработчики дронов MAGURA V5 рассказали, как усилят оружие

Уже совсем скоро морские дроны смогут поражать все типы целей

Морские дроны MAGURA V5, уже неоднократно проявившие себя в бою, полностью раскроют свой потенциал в скором будущем. Производители дронов отмечают, что в планах размещение на беспилотниках средств ПВО и других систем поражения.

Об этом в интервью "Украинской правде" рассказал начальник ГУР Кирилл Буданов. Он отметил, что соответствующие работы уже ведутся.

"Сейчас специалисты работают над тем, чтобы на беспилотную платформу поставить средства ПВО. Я не техник, но понимаю, что это задача довольно сложная. Ведь нужны средства обнаружения цели, захват воздушного объекта, средство поражения – и это все нужно разместить на достаточно малой платформе. Это непростая задача чисто технически, но она реальна", — отметил главный разведчик.

Один из разработчиков "Магуры" пояснил, что "удары волн и перепады давления от этого создают такую нагрузку на конструкции дрона, что разработать стабилизатор, способный поглотить такие колебания – это мегазадача. А без стабильной платформы ни одна система поражения не будет работать, потому что просто не сможет завестись и выстрелить".

Вместе с тем отмечают, что уже совсем скоро морские дроны смогут поражать все типы целей: наземные, надводные и воздушные. Работа над этим продвигается.

Сами же дроны планируют сделать менее броскими. В частности, работают над тем, чтобы беспилотники умели на время нырять в воду.

Напомним, ранее мы писали о том, как морские дроны MAGURA V5 охотятся на корабле РФ. Они успешно ликвидировали российский ракетный катер "Ивановец" и большой десантный корабль "Цезарь Куников". Эффективность работы с "Магурами" поразила и россиян.