Будет больше и разные: Украина перевыполнит план по миллиону дронов для ВСУ, говорит Федоров

В Украине более 200 заводов, которые будут производить дроны

В Украине настроены перевыполнить план президента Владимира Зеленского по производству 1 млн дронов для фронта. Над этим сейчас работает вся правительственная команда.

Об этом министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил во время форума "Украина. Год 2024". По словам главы ведомства, уже законтрактованы сотни тысяч дронов.

"У нас никогда не будет столько людей, сколько есть в Российской Федерации. Но у нас есть 300 тысяч инженеров, у нас уже есть 200 компаний, производящих только БПЛА. Это наше преимущество, которое нужно масштабировать. Скорость — это наше конкурентное преимущество", – подчеркнул министр.

Федоров также отметил, что в настоящее время около 90% всех БПЛА, которые сегодня используют ВСУ на войне, произведены в Украине. Кроме того, министр трансформации подчеркнул, что кроме разработки и производства FPV-дронов будут наращивать и количество изготовленных ударных коптеров, дальнобойных дронов-камикадзе, морских дронов, разведывательных самолетов, РЭБ и лодок.

Вместе с тем Михаил Федоров подчеркнул важную роль волонтеров в осуществлении поставки дронов на фронт. По словам министра, волонтера вместе с неравнодушными гражданами, которые делали донаты на дроны, внесли "значительный вклад" в обеспечение армии.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что Украина получит от Канады дроны с искусственным интеллектом на $70 млн. Такие дроны значительно усилят оборону Украины и ситуационную осведомленность на местах.