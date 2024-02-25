"Передавали и будут передавать": Зеленский высказался по поводу поставок России снарядов от КНДР и что с этим делать

Большинство артиллерийских снарядов советского образца

Россия продолжает использовать ракеты и артиллерийские снаряды, переданные КНДР. Большинство из них советского образца. У Украины есть подтверждение этих фактов и все необходимые доказательства.

Об этом в ответ японскому журналисту заявил президент Украины Владимир Зеленский во время своей пресс-конференции 25 февраля.

"То, что передавала Северная Корея России… так они передавали и будут передавать. Они не будут передавать, я думаю, более того объема о котором нам известно, потому что мы знаем, в принципе, общий их объем артиллерии, Кстати, Советского Союза артиллерия. Мы понимаем, сколько они им передали. Где-то 1,5 млн. Это была общая сумма артиллерийских снарядов", — подчеркнул Зеленский.

Президент подчеркнул, что единственное, что можно с этим сделать — всеми силами помогать Украине. Вместе с тем, информации о том, сколько ракет КНДР передала России пока неизвестно, однако то, что Россия использовала их для нанесения ударов по Украине — факт.

Напомним, что Телеграф внимательно следит за пресс-конференцией Зеленского. Все ее подробности и главные заявления президента вы можете прочитать в нашем материале, перейдя по ссылке .

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, скольких людей уже убили северокорейские ракеты в Украине. Наибольший ущерб такие ракеты нанесли 2 января 2024 года в Харькове.