Сколько украинцев уже убили ракеты из КНДР: озвучена цифра

Наибольший ущерб ракеты нанесли 2 января 2024 года в Харькове

Баллистические ракеты северокорейского производства, которыми Россия начала обстреливать Украину, уже убили 14 гражданских, еще более 70 получили ранения. По состоянию на 16 февраля известно, что российские оккупанты уже использовали, по меньшей мере, 24 таких ракеты. Вероятно, речь идет именно о KN-23/24.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на слова генерального прокурора Украины Андрея Костина. Больше этих ракет россияне применили при обстреле Украины 7 февраля 2024-го.

"Пока по меньшей мере 24 баллистические ракеты, вероятно, произведены в Северной Корее, были использованы во время российских ракетных атак на территории Украины. Всего за период с 30 декабря 2023 года по 7 февраля 2024 года противник нанес по меньшей мере 12 ударов по семи регионам Украины этим типом ракет "Мы говорим о Запорожье, Киеве (три атаки), Харькове (две атаки) и городах и селах в Кировоградской, Полтавской, Донецкой, Днепропетровской областях. Эти обстрелы убили 14 гражданских, еще более 70 получили ранения", — отметил Костин в разговоре с журналистами.

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Наибольший ущерб северокорейские ракеты нанесли 2 января 2024-го, когда россияне ударили по Харькову. Тогда в результате обстрела центральной части города погибли три человека и 64 получили ранения.

Центральный исследовательский институт вооружения Министерства обороны Украины и Межведомственная рабочая группа при Офисе генерального прокурора подробно проанализировали места попадания ракет и их обломки. Специалисты пришли к выводу, что ракеты были произведены в Северной Корее.

"Эти ракеты имеют различные маркировочные номера, на них есть символы, которые могут свидетельствовать о корейском происхождении. Также характер и объем разрушений (размер воронки, впечатляющее действие), особенность траектории полета были разными. То есть эти ракеты имеют больший диаметр, чем аналогичные модели российского и советского происхождения", — подчеркнул генпрокурор.

Костин уточнил, что удары северокорейскими ракетами россияне наносили из Воронежской области в России. Также генпрокурор отметил, что точность этих ракет вызывает незаурядные вопросы.

"Из 24 выпущенных ракет известно о двух сравнительно точных попаданиях: НПЗ в Кременчуге и техническая территория аэродрома "Канатове". Остальные ракеты попали на значительном расстоянии друг от друга — до нескольких километров и более — либо взорвались в воздухе, либо поразили жилые кварталы в Харькове", — заметил Костин.

Что известно о ракетах KN-23/24

Согласно предварительному анализу, северокорейские ракеты KN-23/24 содержат фугасные боевые части мощностью 500-1000 кг в тротиловом эквиваленте. Возможно также использование комбинированной боевой части. Установлена максимальная дальность пуска ракет – до 650 км.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о реакции КНДР на информацию о том, что существуют прямые доказательства использования Россией их ракет во время атак на Украину.