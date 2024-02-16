Скількох українців вже вбили ракети з КНДР: озвучено цифру

Найбільшої шкоди ракети накоїли 2 січня 2024 в Харкові

Балістичні ракети північнокорейського виробництва, якими Росія почала обстрілювати Україну, вже вбили 14 цивільних, ще понад 70 отримали поранення. Станом на 16 лютого відомо, що російські окупанти вже використали, щонайменше, 24 таких ракети. Ймовірно, мова йде саме про KN-23/24.

Про це пише "Інтерфакс-Україна" з посиланням на слова генерального прокурора України Андрія Костіна. Найбільше цих ракет росіяни застосували при обстрілі України 7 лютого 2024-го.

"Наразі щонайменше 24 балістичні ракети, ймовірно, вироблені в Північній Кореї, були використані під час російських ракетних атак на території України. Загалом за період із 30 грудня 2023 року до 7 лютого 2024 року противник завдав щонайменше 12 ударів по семи регіонах України цим типом ракет. Ми говоримо про Запоріжжя, Київ (три атаки), Харків (дві атаки) та міста і села в Кіровоградській, Полтавській, Донецькій, Дніпропетровській областях. Ці обстріли вбили 14 цивільних, іще понад 70 дістали поранення", — зазначив Костін в розмові з журналістами.

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Водночас найбільшої шкоди північнокорейські ракети накоїли 2 січня 2024-го, коли росіяни вдарили по Харкову. Тоді внаслідок обстрілу центральної частини міста загинули троє людей і 64 дістали поранення.

Центральний дослідницький інститут озброєння Міністерства оборони України та Міжвідомча робоча група при Офісі генерального прокурора детально проаналізували місця влучання ракет та їх уламки. Фахівці дійшли висновку, що ракети були вироблені у Північній Кореї.

"Ці ракети мають різні маркувальні номери, на них є символи, які можуть свідчити про корейське походження. Також характер та обсяг руйнувань (розмір воронки, вражаюча дія), особливість траєкторії польоту були різними. Тобто ці ракети мають більший діаметр, ніж аналогічні моделі російського та радянського походження", — підкреслив генпрокурор.

Костін уточнив, що удари північнокорейськими ракетами росіяни завдавали з Воронезької області в Росії. Також генпрокурор зазначив, що точність цих ракет викликає неабиякі питання.

"З 24 випущених ракет відомо про два порівняно точних влучання: НПЗ у Кременчуку і технічна територія аеродрому "Канатове". Решта ракет влучили на значній відстані одна від одної — до кількох кілометрів і більше — або вибухнули в повітрі, або вразили житлові квартали в Харкові", — зауважив Костін.

Що відомо про ракети KN-23/24

Згідно з попереднім аналізом, північнокорейські ракети KN-23/24 містять фугасні бойові частини потужністю 500-1000 кг у тротиловому еквіваленті. Можливе також використання комбінованої бойової частини. Встановлена максимальна дальність пуску ракет — до 650 км.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про реакцію КНДР на інформацію про те, що є існують прямі докази використання Росією їхніх ракет під час атак на Україну.