По Київській області могли вдарити балістичною ракетою з КНДР — ЗМІ

Розміри вирви від падіння ракети просто вражають

У четвер, 15 лютого, внаслідок масованого ворожого удару в Бучанському районі Київської області від падіння ракети утворилася величезна вирва. Крім цього, тут були пошкоджені десятки будинків і один транспортний засіб.

Журналісти, які побували на місці події, припустили, що по Київщині могли вдарити ракетою з КНДР. Про це повідомив Телеграм-канал "Київ зараз" із посиланням на власні джерела у правоохоронних органах.

Так, внаслідок атаки з боку РФ на території села Буда-Бабинецька силами ППО було збито ракету. Внаслідок її падіння у землі утворилася величезна вирва розміри якої вражають. На щастя ракета впала в лісі за селом, а не на території населеного пункту.

Столичні ЗМІ припустили, що по Київщині могли вдарити ракетою з КНДР. Про це, за попередньою інформацією, розповіли журналісту "Київ зараз" співробітники правоохоронних органів, які працюють на місці падіння ракети в Бучанському районі.

За попередніми даними, ширина вирви становить близько 10 метрів, а глибина — десь 8 метрів. Навколо місця падіння ракети, у радіусі 40 метрів, усі насадження випалені та вирвані вибуховою хвилею.

На місці події продовжують працювати правоохоронці, вибухотехніки Київщини та рятувальники. Поліцейські проводять огляд місця події та фіксують наслідки ворожої атаки.

На даний момент відомо про те, що в Бучанській громаді пошкоджено 21 приватний будинок та один транспортний засіб. На щастя постраждалих немає.

Поліцейські проводять огляд місця події

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у ЗСУ повідомили, скільки збили російських ракет під час масованої ракетної атаки по Україні. Усього було запущено 26 ракет різних типів, проте не всі з них вдалося вразити силам ППО.

а