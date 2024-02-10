Ефективність ППО проти "Шахедів" значно знизилась: аналітики розповіли, які хитрощі росіян на це вплинули

Раніше ППО збивала близько 90% безпілотників росіян

Ефективність українських сил протиповітряної оборони значно знизилась за останні 10 тижнів війни. Аналітики виділяють декілька факторів, які могли суттєво вплинути, але всі вони повʼязані з тим, що росіяни йдуть на певні хитрощі.

Про це пише UA War Infographics. Зазначається, що наразі українська ППО збиває на 33% менше "Шахедів", ніж раніше.

За статистичними даними, сили ППО збивали близько 90% ворожих дронів наприкінці листопада 2023 року, а зараз ефективність знизилась до 57-60%.

Зазначається, що вплинути на це могли наступні фактори:

зміна курсу БПЛА при збитті одного дрона з групи;

додаткова розвідка окупантів з метою виявлення української протиповітряної оборони;

використання різновиду "Шахеда" з реактивним двигуном, який летить швидше (не 180-220 км/год, а 450-600 км/год);

облаштування теплових пасток на ракетах, як летять разом із безпілотниками;

маскування безпілотників (фарбування в чорний колір або покриття карбоном).

Раніше "Телеграф" писав, що схоже, що чутки про те, що над Україною було збито новітнього іранського Shahed-238 з реактивним двигуном, виявилося правдою, оскільки фахівці вже оприлюднили багато цікавого щодо цього пристрою.