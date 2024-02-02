Зеленський озвучив радісні новини про ППО для України: "Зіб’ють все"

Володимир Зеленський після засідання Ставки верховного головнокомандувача зробив важливу для оборони країни заяву. В Україну прибули дві додаткові системи ППО, які, за його словами, "зіб’ють усе".

Про це український президент заявив у традиційному вечірньому відеозверненні. Глава держави пообіцяв, що таких систем в Україні побільшає.

Зеленський не став розкривати подробиці та називати, які саме системи протиповітряної оборони нам передали союзники. Водночас глава держави наголосив, що систем ППО, як і раніше, недостатньо для повного захисту України. Щоб це виправити, Україна на зв'язку із союзниками щодня.

"Усі подробиці, звичайно, не слід говорити публічно. Але системи – всі, що збивають. Будемо захищати регіони. Поки що систем ще недостатньо для повного захисту України, але працюємо заради цього щодня", — сказав Володимир Зеленський.

Також президент анонсував, що наступного тижня буде проведено міжнародну роботу, щоб зробити Сили оборони України ще сильнішими. Крім того, Зеленський пообіцяв, що незабаром буде оголошено нові пакети допомоги від союзників.

"Потрібно ще більше активності заради нашої спільної сили. Не лише України та українців, не тільки Європи, а всіх тих у світі, хто прагне стабільності та цінує людське життя. Будуть відповідні формати роботи, нові пакети підтримки України – готуємо деталі. Я вдячний всім, хто допомагає Україні! Вдячний усім, хто зміцнює Україну! Я вдячний кожному та кожному, хто бореться та працює заради того, щоб Україна перемогла", — підсумував президент.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Росія шукає слабкі місця ППО України. Ворог проводить масовані атаки, щоб змусити Україну витрачати зенітні ракети.