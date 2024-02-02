Зеленский озвучил радостные новости о ПВО для Украины: "Собьют всё"

На следующей неделе может быть много хороших новостей для Украины, говорит президент

Владимир Зеленский после заседания Ставки верховного главнокомандующего сделал важное для обороны страны заявление. В Украину прибыли две дополнительные системы ПВО, которые, по его словам "собьют все".

Об этом украинский президент заявил в традиционном вечернем видеообращении. Глава государства пообещал, что таких систем в Украине станет больше.

Зеленский не стал раскрывать подробности и называть, какие именно системы противовоздушной обороны нам передали союзники. Вместе с тем глава государства подчеркнул, что систем ПВО по-прежнему недостаточно для полной защиты Украины. Чтобы это исправить, Украина на связи с союзниками каждый день.

"Все подробности, конечно, не следует говорить публично. Но системы – сбивающие все. Будем защищать регионы. Пока систем еще недостаточно для полной защиты Украины, но работаем ради этого каждый день", — сказал Владимир Зеленский.

Также президент анонсировал, что на следующей неделе будет проведена международная работа, чтобы сделать Силы обороны Украины еще сильнее. Кроме того, Зеленский пообещал, что вскоре будет объявлено о новых пакетах помощи от союзников.

"Нужно еще больше активности ради нашей общей силы. Не только Украины и украинцев, не только Европы, а всех тех в мире, кто стремится к стабильности и ценит человеческую жизнь. Будут соответствующие форматы работы, новые пакеты поддержки Украины – готовим детали. Я благодарен всем, кто помогает Украине! Благодарен всем, кто укрепляет Украину! Я благодарен каждому и каждому, кто сражается и работает ради того, чтобы Украина победила", — подытожил президент.

Ранее Телеграф сообщал, что Россия ищет слабые места ПВО Украины. Враг проводит массированные атаки, чтобы заставить Украину тратить зенитные ракеты.