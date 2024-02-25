"Нам будет сложно": Зеленский рассказал, когда ждать новое наступление РФ

Это будет период волн для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назвал сложные месяцы для Украины на фронте. Также он рассказал о том, когда РФ подготовит уже новое свое наступление.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время большой пресс-конференции 25 февраля 2024 года. По словам Зеленского, в ближайшие месяцы Украине будет сложно.

"Потом, что волнения внутри США влияют на некоторые страны. Хотя ЕС свое поддержкой показал свою способность быть лидером. Нам будет сложно в марте-апреле. Мы будем проходить период волн — политических, финансовых, давления", — сказал глава государства.

Также Зеленский рассказал о том, когда РФ будет готовить свое новое наступление.

"Это будет на начале лета или в конце мая. Если смогут. Они будут готовиться и мы будем готовиться к их бою. Их бой, который начался 8 октября не принес никакого результата. Переломным моментом будут выборы в США. И тогда будет видно, что будет дальше", — считает Зеленский.

Напомним, что "Телеграф" внимательно следит за пресс-конференцией Зеленского. Все её подробности и главные заявления президента, вы можете прочитать в нашем материале, перейдя по ссылке.

Ранее мы писали о том, что Зеленский назвал причину неудачи прошлого украинского контрнаступления.