"Нам буде складно": Зеленський розповів, коли чекати нового наступу РФ

Це буде період хвиль для України

Президент України Володимир Зеленський назвав складні місяці для України на фронті. Також він розповів про те, коли РФ підготує вже свій новий наступ.

На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський під час великої прес-конференції 25 лютого 2024 року. За словами Зеленського, найближчими місяцями Україні буде складно.

"Тому, що хвилювання всередині США впливають на деякі країни. Хоча ЄС своєю підтримкою показав свою здатність бути лідером. Нам буде складно у березні-квітні. Ми проходитимемо період хвиль — політичних, фінансових, тиску", — сказав глава держави.

Також Зеленський розповів про те, коли РФ готуватиме свій новий наступ.

"Це буде на початку літа або наприкінці травня. Якщо зможуть. Вони готуватимуться і ми готуватимемося до їхнього бою. Їхній бій, який почався 8 жовтня, не приніс жодного результату. Переломним моментом будуть вибори в США. І тоді буде видно, що буде далі", — вважає Зеленський.

Нагадаємо, що Телеграф уважно стежить за прес-конференцією Зеленського. Усі її подробиці та головні заяви президента, ви можете прочитати у нашому матеріалі, перейшовши за посиланням .

Раніше ми писали про те, що Зеленський назвав причину невдачі минулого українського контрнаступу.