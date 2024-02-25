Зеленський обнадійливо висловився щодо поставок далекобійної зброї та ATACMS Україні: деталі

Ми дуже довго працюємо над далекобійною зброєю, наголосив Зеленський

У неділю, 25 лютого, президент України Володимир Зеленський заявив, що позитивно налаштований щодо можливого постачання далекобійної зброї, зокрема ракет ATACMS. Він запевнив, що Україна працює над цим питанням.

Про це він заявив на пресконференції "Україна. рік 2024". Глава держави зауважив, що Україна розраховує отримати ракети ATACMS дальності дії 300 км.

"Ви розумієте, для чого нам це потрібно, не хотів би говорити про деталі – але ми розуміємо, для чого. І Росія розуміє, що ми будемо з цим робити", – сказав Зеленський.

"Дійсно, ми дуже довго працюємо над далекобійною зброєю. Я би відповів узагальнено. Я знаходжусь у позитиві від нещодавньої відповіді наших партнерів щодо цієї зброї", – сказав президент.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час участі у Мюнхенській безпековій конференції провів телефонну розмову з Джо Байденом, а потім зустрівся з членами Палати представників Конгресу.

"Сподіваємося на ухвалення Палатою представників рішень, які забезпечать подальшу необхідну підтримку України з боку США. Ми маємо перемогти у цій війні. І ми маємо зробити це в єдності, захистивши наші спільні цінності", — зазначив він.

Також він зазначив, що сторони погодилися підтримувати контакти із наближенням другої річниці російського вторгнення.