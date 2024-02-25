Зеленский обнадеживающе высказался по поводу дальнобойного оружия и ATACMS Украине: детали

Мы очень долго работаем над дальнобойным оружием, подчеркнул Зеленский

В воскресенье, 25 февраля, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что позитивно настроен по поводу возможной поставки дальнобойного оружия, в частности ракет ATACMS. Он заверил, что Украина работает над этим вопросом.

Об этом он заявил на пресс-конференции "Украина. год 2024". Глава государства заметил, что Украина рассчитывает получить ракеты ATACMS дальности действия 300 км.

"Вы понимаете, для чего нам это нужно, не хотел бы говорить о деталях – но мы понимаем, для чего. И Россия понимает, что мы будем с этим делать", – сказал Зеленский.

"Действительно, мы очень долго работаем над дальнобойным оружием. Я бы ответил обобщенно. Я нахожусь в позитиве от недавнего ответа наших партнеров по этому оружию", – сказал президент.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время участия в Мюнхенской конференции безопасности провел телефонный разговор с Джо Байденом, а затем встретился с членами Палаты представителей Конгресса.

"Надеемся на принятие Палатой представителей решений, которые обеспечат дальнейшую необходимую поддержку Украины со стороны США. Мы должны победить в этой войне. И мы должны сделать это в единстве, защитив наши общие ценности", — отметил он.

Также он отметил, что стороны согласились поддерживать контакты с приближающейся второй годовщиной российского вторжения.