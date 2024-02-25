План вже є: Зеленський розповів, чи чекати на контрнаступ ЗСУ у 2024-му

Володимир Зеленський підтвердив, що кадрові зміни ЗСУ пов’язані з майбутніми планами

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Україна готує новий контрнаступ уже у 2024 році. За його словами, відповідний план уже розроблено.

На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський під час великої прес-конференції 25 лютого 2024 року. При цьому глава держави зі зрозумілих причин не став розкривати жодних подробиць.

"Є план. План чіткий. Цей план пов’язаний зі зміною керівництва ЗСУ. Так, там є відповідні зміни. Більше того, планів готуватиметься декілька через витік інформації", — сказав президент.

Нагадаємо, що Телеграф уважно стежить за пресконференцією Зеленського. Усі її подробиці та головні заяви президента, ви можете прочитати в нашому матеріалі, перейшовши за посиланням .

Раніше ми писали про те, що Зеленський назвав причину невдачі минулого українського контрнаступу.

Також ми повідомляли про те, що Зеленський відповів, чи розмовлятиме він з Путіним, якщо той раптом зателефонує. Перша частина відповіді була досить іронічною.