План уже есть: Зеленский рассказал, ждать ли контрнаступления ВСУ в 2024-ом

Владимир Зеленский подтвердил, что кадровые изменения ВСУ связаны с будущими планами

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Украина готовит новое контрнаступление уже в 2024-ом году. По его словам, соответствующий план уже разработан.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время большой пресс-конференции 25 февраля 2024 года. При этом глава государства по понятным причинам не стал раскрывать какие-либо подробности.

"Есть план. План четкий. Этот план связан со сменой руководства ВСУ. Да, там есть соответствующие изменения. Более того, планов будет готовиться несколько из-за утечки информации", — сказал президент.

Напомним, что "Телеграф" внимательно следит за пресс-конференцией Зеленского. Все её подробности и главные заявления президента, вы можете прочитать в нашем материале, перейдя по ссылке.

Ранее мы писали о том, что Зеленский назвал причину неудачи прошлого украинского контрнаступления.

Также мы сообщали о том, что Зеленский ответил, будет ли он разговаривать с Путиным, если тот вдруг позвонит. Первая часть ответа была довольно ироничной.