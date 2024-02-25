"Передавали й будуть передавати": Зеленський висловився щодо поставок Росії снарядів від КНДР та що з цим робити

Більшість артилерійських снарядів радянського зразка

Росія продовжує використовувати ракети та артилерійські снаряди передані КНДР. Більшість з них радянського зразка. В України є підтвердження цих фактів і всі необхідні докази.

Про це у відповіді японському журналісту вкотре зазначив президент України Володимир Зеленський під час своєї пресконференції 25 лютого.

"Те, що передавала Північна Корея Росії… так вони передавали й будуть передавати. Вони не будуть передавати, я думаю, більше того об'єму про який нам відомо, тому що ми знаємо, в принципі, загальний їх об'єм артилерії, до речі, Радянського Союзу артилерія. Ми розуміємо, скільки вони їм передали. Десь 1,5 млн… Це була загальна сума артилерійських снарядів", — підкреслив Зеленський.

Президент наголосив, що єдине, що можна з цим зробити — допомагати Україні. Разом з тим інформації про те, скільки ракет КНДР передала Росії поки що невідомо, однак те, що Росії використовувала їх для завдання ударів по Україні — факт.

Нагадаємо, що Телеграф уважно стежить за пресконференцією Зеленського. Усі її подробиці та головні заяви президента, ви можете прочитати у нашому матеріалі, перейшовши за посиланням.

Нагадаємо, раніше "Телеграф писав про те, скількох людей вже вбили північнокорейські ракети в Україні. Найбільшої шкоди такі ракети накоїли 2 січня 2024 в Харкові.